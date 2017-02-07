TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Osman Özköylü, ara transfer döneminde yaptıkları takviyelerle yeni bir kadro kurduklarını belirterek, "Ligde her takımı yenebilecek güçte olduğumuzu gösterdik." dedi.

Özköylü, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Ligin 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü Sivasspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Özköylü, "Sivasspor maçında dikkatli oynamalıyız. Konsantrasyonumuzun üst seviyede olması lazım. Yeni oluşturduğumuz ekiple, ligde her takımı yenebilecek güçte olduğumuzu gösterdik. Ancak Sivasspor, ligin şampiyonluk adaylarından biri. Tedbirlerimizi de ona göre alacağız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un eskisinden daha iyi bir takım haline geldiğini dile getiren Özköylü, "Sahada doğru futbolu ve mücadeleyi yaparsak, her takımı yenebiliriz. İnşallah bunu Sivasspor maçında ispatlayacağız. Deplasmanda galibiyet alamıyoruz. Umarım Sivas deplasmanında galip gelerek bu hasretimizi de sona erdiririz." diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki idmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmaları yaptı.