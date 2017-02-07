Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum!

Adana Demirspor'un yeni transferi Leroy Georghe Ajansspor’a özel açıklamalar yaparak büyük bir camiaya geldiğini ve bir an önce Mavi-Lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

-Adana Demirspor’dan teklif geldiği an neler hissettin ?

Göztepe forması ile Adana’ya karşı 3 kez forma giydim. Hepsinde mağlup olduk ve kazanamadık. Teklif geldiğinde olumlu düşüncelere sahiptim. Tereddüt etmeden kabul ettim. Çok mutluyum ve bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum.

-Mavi lacivertli taraftar için neler söyleyeceksin ?

90 dakika takımını destekleyen ve itici bir güç olan taraftara sahip.Takdir edilmesi gereken olay sadece iyi günden değil kötü günde de tribünlerin doluyor olmasıdır. Maçı kazanmak ve bazı şeyleri düzeltmek adına taraftar çok önemlidir. Bence görevlerini fazlasıyla yapıyorlar. Her futbolcu dolu tribünler önünde oynamak ister.

-Kısa sürede uyum sorununu aştın,camiayı benimsedin diyebilir miyiz ?

Bizler yeni transfer olduğumuz takımlarda zaman zaman uyum sorunu yaşayabiliriz. Bazen kolay bazen de atlatması zor olabilir. İlk günden itibaren takım arkadaşlarım, hocalarım ve personelimiz beni çok iyi karşıladı. Beni aileden biri olarak gördüler. Bende elimden geleni yaparak takımın hedefi için sonuna kadar mücadele edeceğim.

Haber- Oğuzhan DELEN