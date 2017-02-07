Türk takımı Youth League'e damga vurdu

AJANSSPOR ÖZEL-ÖZGÜR SANCAR

Altınordu Futbol Kulübü, altyapıda büyük bir atılım daha yaptı; bir ilki gerçekleştirerek ülkemizi UEFA Youth League'de son 16 turunda temsil etmeyi başardı.

Bu turdaki rakibi ise altyapıdaki gücüyle dikkat çeken Atletico Madrid oldu. Altınordu U 19 takımı Çarşamba günü saat 18.00'de Bornova Doğanlar Stadı'nda Madrid temsilcisini ağırlayacak.

KADROSUNDA YABANCI OYUNCU YOK

Birinci amacı yetenekli Türk gençlerine futbola kazandırmak olan İzmir kulübü kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmuyor. Bunu sebebi ise bir önceki cümlede zaten ortaya seriliyor. Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu sadece iyi Türk futbolcular yetiştirmek gayesine sahiptir" diyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE CENGİZ ÜNDER

Geçen yaz Çağlar Söyüncü'yü Alman Bundesliga 1 ekiplerinden Freiburg'a veren kırmızı mavililer, Cengiz Ünder'i de bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'e göndermişti. Cengiz attığı goller ve performansı ile Abdullah Avcı'nın takımındaki en değerli parçalardan bir tanesi olurken, Çağlar, Bundesliga'da istatistikleri en iyi futbolculardan bir tanesi olarak, Roma, Zenit St.Petersburg, Lille, Nice gibi kulüpleri peşinden koşturuyor, büyük İngiliz takımları onu takip ediyor.

ALTYAPIDAN TAM 12 OYUNCU A TAKIM KADROSUNDA

U19 takımının direktörü Savaş Serdar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Çarşamba günkü rakipleri Atletico Madrid'in tüm maçlarını izlediklerini söyledi: "Tek tek oyuncularını analiz ettik. Çok iyi hazırlanıyoruz. Takımımıza güvenimiz tam. Atletico Madrid çok hızlı bir takım. Kaleye doğrudan giden pek çok oyuncusu var. Biz ise sert ve agresif futbol oynayan bir takımız. Aslına bakarsanız biz zaten buraya gelerek önemli bir başarı elde ettik. Altınordu U 19 takımı Youth League'de bu seviyede yer alan tek ikinci lig takımı. TFF 1. Lig). Diğer takımların hepsi ülkelerinin en üst düzey liglerinde mücadele ediyor. Ayrıca hiç bir Türk takımı bu yarışma grubunda bu seviyeye ulaşamamıştı. Bizim için teme amaç A takımımıza ve Türk futboluna olabildiğince çok oyuncu yetiştirmek. Bizim için gerçek başarı bu. Şu anda genç takımlarımızdan 12 oyuncu aynı zamanda A takım kadrosunda. İşte bu gerçek başarı."

YOUTH LEAGUE'DE TEK 2. LİG TAKIMI

Serdar, "Biz, U 19 takımımız daha güçlü olsun diye kendilerinden 2 yaş büyük oyuncuların oynadığı U21 liginde oynamalarını sağladık. Türkiye'de bu takım 21 yaşındaki oyunculara karşı oynuyor. Youth League'ye gitmek için Türkiye'de finalde Galatasaray'la karşılaştık. Maçı 3-1 kazandık. Sonrasında Levski Sofia'yı 5-1 yendik; deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Diğer turda Sparta Prag'ı İzmir'de 6-2 yendik, Çekya'da 3-2 yenildik; ama orada yedek oyuncularımızı oynattık" dedi.

Altınordu U 19 takımında 3 tane 1997 doğumlu oyuncu bulunuyor. Diğerleri 1998 ve daha düşük yaştaki oyuncular. Kerim Alıcı, Fatih Akıcı (Youth League'de, 5 golle en skorer oyuncu), Ogulcan Ülgün, Ali Can Özfesli (Altınordu A Takımı'ın da 10 numara pozisyonunda oynuyor) en etkili oyuncuları olarak ön plana çıkıyor.

Takımın antrenörü Gökhan Ertunç ise "Atletico Madrid'e saygı duyuyoruz. Dünyanın en başarılı kulüplerinden bir tanesi. Çok iyi bir takımları var; ama biz de iyiyiz ve kusursuz hazırlandık. İddialıyız. Son derece zor ve yoğun bir maç olacak" diye konuştu.

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