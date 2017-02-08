Akakpo şampiyonluk istiyor!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Gaziantep ekibine transfer olan 29 yaşındaki Togolu defans oyuncusu yaptığı açıklamada, Büyükşehir Gaziantepspor'un beklediğinden daha iyi bir takım olduğunu gözlemlediğini aktardı.

Mavi-beyazlı ekiple sözleşme imzalamadan önce araştırmalar yaptığını ifade eden Akakpo, "Gaziantep'teki yönetim ve sportif projeler, çok sağlam. Takım, iyi oyuncuları olmasına rağmen iyi sonuçlar alamıyordu. Bundan sonraki süreçte el birliğiyle daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep ekibi için elinden geleni yapacağını vurgulayan Akakpo, başarılı olacağına inandığını belirtti.

"Buraya oynamak için geldim"

Sezonun ilk yarısının istediği gibi geçmediğini anlatan Akakpo, şöyle konuştu:

"Geçen sene her maçta oynuyordum ama sezonun ilk yarısında bunu yapamadım. Yeni hoca geldi ve dolayısıyla yeni futbolcular da geldi. Bildiğiniz gibi Trabzonspor büyük bir camia. Sürekli üst sıraları hedefleyen bir takım. Benim için bu sezon Trabzonspor'da iyi geçmedi. Çok fazla maç oynayamadım. Ben buraya oynamak için geldim. Yükselen bir potansiyeli olan takıma geldim. Kafamda burada şampiyonluk yaşayıp yeniden Süper Lig'de oynamak var. Şampiyonluk heyecanı yaşamak istiyorum. Allah'ın yardımıyla bunu yapabileceğimize inanıyorum."

Takımın vazgeçilmez kadrosunda yer almayı hedeflediğini dile getiren Akakpo, "Bunu başarmak için bana çok iş düşüyor ama sorumluluğumu biliyorum. Çok çalışıp yine adımdan söz ettireceğim." ifadesini kullandı.