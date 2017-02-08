TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligde hafta sonu konuk edecekleri Samsunspor'u yenerek, kazanma alışkanlıklarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Mesut Bakkal, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ve ligde hafta sonu Samsunspor ile oynayacakları maçları değerlendirdi.

Atiker Konyaspor'un iyi bir takım olduğu belirten Bakkal, "Bizim de kupada iddiamız belli. Bizim için iyi bir maç atmosferi oluyor. Konyaspor, çok iyi futbol oynayan bir takım. Biz de ligimizin iyi takımlarından, şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. İyi bir maç olacak. Turu atlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü oynayacakları Samsunspor karşılaşmasıyla da ligde telafisi olmayacak maçlara çıkacaklarını aktaran Bakkal, "Oyuncularım ve bizler bunun bilincindeyiz. Tuzlaspor maçındaki gibi istek, arzu ve maç kazanma coşkusu ortaya çıkacak. İnşallah bir hafta aranın ardından ligde de kazanmaya devam edeceğiz. Samsunspor gibi zor rakiple oynayacağız ama bizim yapacaklarımız ve yaptıklarımız ortada. Oyuncularıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Bakkal, takımda sakat oyuncuların iyileştiğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sakat oyuncumuz yok, gayet güzel çalışıyoruz. John Boye da milli takımdan bugün dönüyor. Dejan Kelhar'ın ayağı iyi. Tam kadroyla bu maça hazırlanıyoruz. Tek isteğim istekli başlamak, istekli bitirmek. Artık tüm taraftarları da tribünde görmek istiyoruz. Oyuncularıma hem idmandaki hem de maçtaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aslında işlerini yapıyorlar ama bunu bir coşkuyla yapmak, artırarak devam ettirmek bizi şampiyonluğa götürecek en önemli yollardan biri. Bizim için önemli şeylerden bir tanesi iyi antrenman, iyi çalışma ve takımdaki aile birlikteliği."