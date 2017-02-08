TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "İlk devre lige iyi başladık kötü bitirdik, inşallah bu sefer kötü başlayıp iyi yerde bitirmiş oluruz." dedi.

Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk devreyi son birkaç maç haricinde iyi geçirdiklerini, sezon başı ile devre arasındaki yapılanmalarının tamamen farklı olduğunu, bu durumun da sezon hedefini daha değişik yerlere getirdiğini söyledi.

İlk 11'de oynayan çok sayıda futbolcunun sakatlık geçirmesinin veya takımdan ayrılmasının şanssızlığını yaşadıklarını belirten Çapa, "Bu durum bizi tamamen yeni bir sürece soktu. Kupa ve lig derken takım ile antrenman yapma şansımız olmadı. Takım olma adına çok fazla zamanımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Yönetimden ikinci bir kamp için talepte bulunduklarını ve talebin uygun görüldüğünü aktaran Çapa, bu doğrultuda Antalya'da yaptıkları çalışmaların gayet olumlu geçtiğini vurguladı.

Çapa, Boluspor için ikinci devrenin şimdi başladığını ifade ederek, "Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Mersin İdmanyurdu maçını kazanarak bu gidişatı değiştirmek istiyoruz. İlk devre lige iyi başladık kötü bitirdik, inşallah bu sefer kötü başlayıp iyi yerde bitirmiş oluruz. Amacımız ve hedefimiz bu. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Farklı bir Boluspor olması için çalışıyoruz"

Çok sayıda yeni oyuncunun takıma katıldığını anlatan Çapa, oyun stratejisi, saha içinde ve dışında birlikte hareket etme adına tekrar uğraş verdiklerini, herkesin de iyi niyetiyle bu süreci kısaltıp bir an önce takım olarak sahaya çıkmayı istediğini ifade etti.

"Biz her hafta, farklı bir Boluspor olması için çalışıyoruz." diyen Çapa, şunları kaydetti:

"İlk devrede görev alan 11 oyuncudan sadece 3 ya da 4'ünün oynaması bizi çok büyük sıkıntılara soktu. Bu bir gerçek. Oyuncularımızın iyi niyetinde bir sıkıntı yok. Birlikte oynama eksikliklerini burada gidermeye çalışıyoruz. Bir an önce, hafta sonunu beklemeden yaptığımız antrenmanlarda bunu görme arzusu içerisindeyiz. Hafta sonu oynayacağımız maç iyi sonuçlanırsa ondan sonraki süreç bizim için iyi geçecektir."

TFF 1. Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 26 puanla 5. sırada tamamlayan Boluspor, ikinci bölümde ilk 3 haftayı 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle geride bıraktı.