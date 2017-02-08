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Denizlispor'da şok!
08 Şubat 2017 , 20:28
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- TFF 1.Lig
- Denizlispor
TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da büyük şok!
Denizlispor Kulübü Başkanı Süleyman Urkay, tefecilik suçuyla sarsıldı. Denizli Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasınında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Sanık Süleyman Urkay'ın sabit olan müşteki Mehmet Hakay'a yönelik "tefecilik yapmak" suçundan TCK 37. Maddesi delaletiyle fiiline uyan TCK. 241/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri göz önünü alınarak takdiren ve tercihen ve teşdiden 2 YIL 6 AY HAPİS ve 240 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, "
-GÖREVE SEZON ÖNCESİ BAŞLADI!
Öte yandan; önceki dönemlerde Denizlispor'da başkanlık görevinde bulunan Süleyman Urkay, sezon öncesi gerçekleştiren genel kurulda tek aday olarak girdiği seçimde 52 üyenin oyunu alarak, kulübün yeni başkanı olmuştu. Yeşil-Siyahlılar, TFF 1. Lig'de 19 hafta sonunda 26 puanla 7. sırada yer alıyor.
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Önceki dönemlerde Denizlispor'da başkanlık görevinde bulunan Süleyman Urkay, tek aday olarak girdiği seçimde 52 üyenin oyunu alarak, kulübün yeni başkanı oldu.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Denizlispor
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