Samsunspor'un borcu açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, kırmızı-beyazlı kulübün borcunun 45 milyon lira olduğunu söyledi.

Samsunspor Kulübü ve Samsun Valiliğince bir otelde düzenlenen "Spor ve Samsunspor" konulu toplantıya, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri, iş adamları ve yatırımcılar katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Tutu, Türkiye'nin en güzel ve en donanımlı stadyumlarından birisinin Samsun'da yapıldığına kaydederek, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün borcunun 2014'te göreve geldiklerinde 66 milyon lira olduğuna işaret eden Erkurt Tutu, 27 milyon olan futbolcu borçlarını 7,5 milyon liraya düşürdüklerini bildirdi.

Tutu, Samsunspor Kulübünün daha önce puan silme cezası aldığını aktararak, "Göreve geldiğimizde kulübün borcu 66 milyon liraydı. Borcun 27 milyonu futbolcu borçlarıydı. Borcumuz, bugün 45 milyon lira civarındadır. 27 milyon olan futbolcu borçlarını 7.5 milyon liraya düşürdük. Samsunspor 3 sezondur puan silme cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu sene 162 dosya ile başlayan bu süreci Samsunspor kazasız belasız atlattı ve puan silme cezası ile karşı karşıya kalmadı." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, bu sezon TFF 1. Lig'de kalmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Sportif anlamda transfer dönemine gelene kadar çok acı çektik. Bu kötü günlerin geçeceğini umut ediyoruz. Samsunspor, Samsun'un en önemli markasıdır. Bu yıl ligde kalmak hedefimiz ama gelecek yıl kesinlikle Süper Lig'e çıkmak için mücadele edeceğiz. Samsunspor'a güvenilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Samsunspor'u, Süper Lig'de görmek istiyoruz"

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise, Samsunspor'u Spor Toto Süper Lig'de görmek istediklerini söyledi.

Samsunspor'u bir şekilde ayağa kaldıracaklarına değinen Şahin, "Bir ara baya ümidim kesilmişti. 'Bırakın Süper Lig'e çıkmayı, 2. Lig'e mi düşeceğiz' diye düşünmeye başlamıştım. Borçlar nedeniyle 'Samsunspor'u bu halde bırakalım, BAL'dan bir takım alıp çıkartalım' diye de düşündük. Allah'a şükür bunu artık atlattık." şeklinde konuştu.

Vali Şahin, kulübün borçlarının yönetilebilir olduğuna değinerek, "Samsunspor'u, Süper Lig'de görmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.