AJANSSPOR ÖZEL RÖPORTAJ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi. Başkan Sözlü sezon sonunda gururlu bir şekilde ayrılmak istediğini vurguladı.

-Yüzünüz artık gülüyor nedeni transferlerin uyumundan mı kaynaklandı?

Dün hangi duyguları yaşıyorsam bugünde aynı düşüncem devam ediyor.Beş transfer yapınca rahatladık tabi ki. Transfer yapmak için önce engeli kaldırmak lazımdı. Geldim geleli zorluklarla mücadele ediyorum. Buda benim şanssızlığım. Borçlar Adana Demirspor'un gerçeğidir. Futbol takımlarında geçmişte görev yapan başkanların hatalarını Türk futbolu çekmektedir.Bunlara sığınmadan üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. En kötü ihtimalle Plaf-Off oynayacağımızı düşünüyorum. Puan sıralamasına burada olmak benimde hoşuma gitmiyor. Taraftarımızda üzerine düşeni yapmalı. Siyasi egoları olan bunları bir kenara bırakmalılar. Hiçbir şeyi yalnız başaramayız.

-Transferi açma sürecinin uzaması sizi yıprattı mı?

Türkiye'de olağanüstü bir maddi kriz var. Bu krizler kulüplerde yansıyor.Bu parayı bulmak kolay değil. Kulübün menfaatleri için bağış adı altında resmen dilencilik yapıyoruz. Ona buna yalvarıyoruz. Maalesef hayatın gerçekleri bu. Adana Demirspor için bunları yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Tek düşüncemiz bu kulüpten çıkarken başımızın dik olmasıdır. Başkanlığımın ilk yılında bu takıma final oynattım. Tarihe bakarsanız Süper Lig'e en yaklaşılan sezon oldu. Çok kötü yönetilmiş bir kulübü devralıyoruz. O aşamada bile final oynatabildiysek hatalarda yaptım kabul ediyorum. Sezon başındaki sıkıntılar kulübün iyi yönetilmediği algısı yarattı. Tam tersine çok iyi yönetiyoruz.Zamanında bu işler çözümlense 3 puanımızda silinmezdi.

-Bırakma konusunda verdiğiniz kararın arkasında mısınız?

Sezon sonunda kesinlikle bırakacağımı bir kez daha söylüyorum. Şampiyon yaparak o şekilde veda etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’de bu konuda kamuoyuna açıklama yaptı. O da bana bırakmamı telkin etti. Kararım bu yönde!

Haber-Oğuzhan DELEN