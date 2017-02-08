Sinan Kaloğlu'ndan Beşiktaş itirafı!

AJANSSPOR -Mersin İdman Yurdu'nun tecrübeli golcüsü Sinan Kaloğlu, yazarlarımızdan Ekrem Konur'un sorularını yanıtladı.

TFF 1. Lig'de bu sezon istenilen sonuçları alamıyorsunuz. Sizce bunun başlıca nedenleri neler?

Süper Lig'den düştükten sonra maalesef dağılmış bir takım vardı. Sözleşmesi biten yabancıların çoğu ayrıldı, kalanlar ise ayrılmak istediler. Yerli oyuncular gerçeği söylemek gerekirse takımda kalmak için beklediler ve iyi teklif alanlar gitmek zorunda kaldı. Takım olarak yerli hocalar ve genç oyuncularla kampa gittik ve hazırlık maçlarına başladık. 2 maçta alınan farklı mağlubiyetler, şehir ve taraftarın da baskısıyla ben, Güven, Tita ve Pedriel takıma döndük. İlk 3 maçta 7 puan aldık ancak kamp yapmamanın ve derin kadronun olmamasının dezavantajını yaşadık.

Yusuf Şimşek / Memduh Özbalta değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını düşünüyor musun?

Yusuf hoca dezavantajlı bir takıma geldi. Tüm planlarını transfer tahtasının açılmasına göre yapmıştı ama açılamayınca görevi bıraktı. Takım olarak bizleri devre arası çok iyi hazırladı. Yusuf hocamıza ve yardımcılarına sizin aracılığınızla şahsım adına teşekkür ederim. Göreve gelen Memduh hoca iyi bir hoca ve iyi bir insan. Şu an iyi bir hava yakaladık umarım böyle devam ederiz.

Bu sezon 16 maçta 2 gol atarak takıma katkı sağladınız. Genel olarak baktığımızda Mersin İdman Yurdu'nun az gol atması dikkat çekiyor. Yeterli sayıda gol pozisyonuna girdiğinizi düşünüyor musunuz?

Açık konuşmak gerekirse, takım olarak zaman zaman pozisyona girme sıkıntısı çekiyoruz. Bu sezon 16 maç oynamış gözüküyorum ancak 6 mücadeleye ilk 11'de başladım. Yusuf hoca zamanında fazla forma şansı bulamadım. Kendi adıma fazla pozisyonum da olmadı. Yakaladığım 3-4 pozisyonun belki 2'sini gol yaptım. Şimdi kamptan sonra daha hazırım ve iyi oynuyorum.

Mersin İdman Yurdu ve K.Erciyes'te maddi sorunlar yaşandı ve zaman zaman mağdur oldun. Yönetim krizi yaşanması ve sık sık transfer yasağı gelmesiyle ilgili neler söylemek istersin?

İkisi de güzide kulüpler ve kulüplerin bu haline çok üzülüyorum. Şu an Mersindeyim, 3 sezondur transfer yasağımız var. Biz sahip çıkmasak maçlara çıkacak oyuncu olmayacak. Koskoca şehirde ses ve destek yok. Bir tek taraftarımız çırpınıyor, Belediye başkanımızın elinden geldiğince yardım ettiğine tüm kalbimle inanıyorum. Başkanımız ve yönetimden birçok kişi; yardım edilemediğinden istifa etti. Şimdi tekrar kongre kararı alındı ve 2. başkanımız Mahmut Bey aday oldu. Umarım güçlü bir yönetim ve şehrin desteği ile bu mücadelede sonuna kadar olacağız. Ligde kalmak için sonuna kadar savaşacağız.

Şu ana kadar gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da çeşitli takımlarda forma giydiniz. Başarılı döneminizi hangi takımda geçirdiğinizi düşünüyorsunuz?

Şampiyonluk yaşadığım Marmarisspor, Altay ve Bursaspor diyebilirim. Bunlara ilave Elazığspor ve o dönemin ismiyle Vestel Manisaspor olabilir.

Kariyeriniz boyunca keşke dediğiniz bir kararınız oldu mu?

21 yaşında Beşiktaş'a gelmeden önce Almanya'dan teklifler gelmişti. Erken yaşta Bundesliga'ya gitseydim gelişimim ve kariyerim açısından farklı olabilirdi ancak küçüklüğümden beri Beşiktaş'ta oynamayı kafaya koymuştum,o yüzden keşke dediğim olmadı.

Daha Önce Almanya'da Bochum, Hollanda'da Vitesse formaları giydiniz. Türk futboluna yakın gördüğünüz lig oldu mu?

Avrupa'nın en iyi iki liginde oynadım. Kıyaslama yapmak gerekirse; her iki ligin de Türk futboluna göre daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Açık konuşmak gerekirse, Almanya Ligi bizim ligimizin üstünde olan bir lig. Büyük atılımlar yaparak, radikal kararlar aldılar ve başarılı oldular. Son örnek Belçika, biz de bunları yapmalıyız.

Bir özeleştiri yapman gerekirse Beşiktaş'ta neden yeterince şans bulamadın?

Tarihin en iyi Beşiktaş'ına gittim. O dönemde oynadığım bölgede Sergen Yalçın, Tümer Metin, İlhan Mansız, Ahmet Dursun, Daniel Pancu, Ahmed Hassan ve Adrian İlie vardı. Böyle kaliteli isimlerin arasında 21 yaşında olan Sinan Kaloğlu olduğunuzu düşünün. Sezon başına iyi başladım. Kampta en çok gol atan oyunculardan biriydim. Maçlar başladığında iyi giriş yaptım ama fazla şans bulamadım. Hedeflerim o kadar büyüktü ki yedek kalmayı bile sindiremedim. Sonrasında yaptığım en büyük hata çalışmayı bırakmaktı.21 yaşındaydım tecrübesizlik işte"

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