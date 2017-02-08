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"Sonuna kadar savaşacağız"
08 Şubat 2017 , 20:28
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- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
AJANSSPOR - Mersin İdman Yurdu'nun tecrübeli golcüsü Sinan Kaloğlu, yazarlarımızdan Ekrem Konur'un sorularını yanıtlarken, takımın içinde bulunduğu durumu da değerlendirdi.
Mersin İdman Yurdu ve K.Erciyes'te maddi sorunlar yaşandı ve zaman zaman mağdur oldun. Yönetim krizi yaşanması ve sık sık transfer yasağı gelmesiyle ilgili neler söylemek istersin?
İkisi de güzide kulüpler ve kulüplerin bu haline çok üzülüyorum. Şu an Mersindeyim, 3 sezondur transfer yasağımız var. Biz sahip çıkmasak maçlara çıkacak oyuncu olmayacak. Koskoca şehirde ses ve destek yok. Bir tek taraftarımız çırpınıyor, Belediye başkanımızın elinden geldiğince yardım ettiğine tüm kalbimle inanıyorum. Başkanımız ve yönetimden birçok kişi; yardım edilemediğinden istifa etti. Şimdi tekrar kongre kararı alındı ve 2. başkanımız Mahmut Bey aday oldu. Umarım güçlü bir yönetim ve şehrin desteği ile bu mücadelede sonuna kadar olacağız. Ligde kalmak için sonuna kadar savaşacağız.
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- M. İdmanyurdu
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