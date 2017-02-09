- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
20'inci hafta'nın hakemleri belli oldu!
09 Şubat 2017 , 14:52
- Ligin 20. haftasında yapılacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
11 Şubat Cumartesi:
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor: Özgür Yankaya
13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler
16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu
12 Şubat Pazar:
13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz
13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek
16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun
18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan
13 Şubat Pazartesi:
18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar