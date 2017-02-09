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20'inci hafta'nın hakemleri belli oldu!

Tarih09 Şubat 2017 , 14:52

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20'inci hafta'nın hakemleri belli oldu!


- Ligin 20. haftasında yapılacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı

 

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar: 

11 Şubat Cumartesi: 

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor: Özgür Yankaya 

13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler 

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

12 Şubat Pazar: 

13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz 

13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan

13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay

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