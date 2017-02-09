

- Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal:

"Eğer şampiyon olacak bir takımsak böyle müsabakaları kazasız geçmemiz gerekiyor"

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, 20. haftada 12 Şubat Pazar günü sahalarında Samsunspor ile yapacakları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıklarını anımsatarak, bunun moraliyle ligde oynayacakları Samsunspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Samsunspor maçı öncesi Sloven savunma oyuncusu Dejan Kelhar'ın hafif bir sakatlığının bulunduğunu, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Ganalı futbolcu John Boye'un ise yarın kente dönerek takımla çalışmalara başlayacağını dile getiren Bakkal, "Düzenimiz, tertibimiz iyi. Moral ve motivasyonumuz da iyi. Samsunspor maçını kazanmak zorundayız. Eğer şampiyon olacak bir takımsak böyle müsabakaları kazasız geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Mesut Bakkal, Samsunspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla ligde iyi sonuçlar alabileceğini gösterdiğini belirterek, "Ciddiye almamız gereken bir rakip ama biz de iyi oynuyoruz. Enerjimizi ve baskılı oyunumuzu açığa çıkarıp kazanmamız gereken bir maç. Artık bu maçların şakası yok. Taraftarımızı bekliyoruz. Hep beraber kazanmayı düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- Hazırlıklar sürüyor

Sivasspor, Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, izinli John Boye katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Dejan Kelhar ise takımdan ayrı koştu.

Öte yandan, Sivasspor'un antrenmanının bazı bölümleri insansız hava aracıyla kayıt altına alındı. Mesut Bakkal da bir süre bu aracı kullandı.