Samsunspor'dan anlamlı ziyaret!

Samsun'da, geçirdiği omurilik felci nedeniyle yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 6 yaşındaki Yağmur Kutbay, hayranı olduğu Samsunspor'lu futbolcu Mustafa Sevgi tarafından yapılan moral ziyaretiyle büyük sevinç yaşadı.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan Fatma-Mehmet Kutbay çiftinin 2 çocuğundan birisi olan Yağmur, omuriliğindeki tümör nedeniyle 9 ay önce felç oldu.

Hastalığı öncesinde futbol oynayan ve Samsunsporlu futbolcu Mustafa Sevgi'nin hayranı olan minik Yağmur'un en büyük hayali de bu futbolcu ile tanışmaktı.

Yağmur'un durumundan haberdar olan Samsunspor'un takım kaptanı Canberk Aydın'ın girişimi ile Sevgi, kız çocuğunu evinde ziyaret etti. Küçük kız, hayranı olduğu futbolcuyu karşısında görünce büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşadı, heyecandan konuşamadı. Mustafa Sevgi, konuşmaya çalıştığı Yağmur'a imzalı formasını hediye etti.

Tecrübeli futbolcu, Yağmur'un kendisi ile tanışmayı çok istediğini öğrenince hemen evine ziyarete geldiğini belirterek, "Yağmur'u tesislerde misafir edeceğim. Onunla tüm oyuncular olarak yemek yiyeceğiz ve güzel bir havada maçımızı izlemeye davet edeceğiz. O mutlu olsun yeter." ifadesini kullandı.

Baba Mehmet Kutbay da kızının Mustafa Sevgi hayranı olduğuna dikkati çekerek, "Her gün bana Mustafa Sevgi'yi soruyor. Hatta onun sakatlandığı veya kadroya giremediği maçlarda 'niye onu oynatmıyor teknik direktör' diye bana sitemde bulunuyor. İlk kez kızımın heyecandan konuşmadığını görüyorum. İnşallah Mustafa Sevgi'nin ziyareti kızıma moral olur ve iyileşmesine yardımcı olacak." diye konuştu.

Canberk Aydın da küçük Yağmur'un kocaman yüreği olduğunu, yüreğine Samsunspor'u da sığdırdığını kaydetti.