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Eskişehirspor'da Özdilek sesleri!
12 Şubat 2017 , 23:22
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
AJANSSPOR - TFF 1. Lig'in 20. haftasında Manisaspor'a 5-1 mağlup olarak zirve yolunda ağır darbe alan Eskişehirspor'da yönetim, teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırdı.
Eskişehirspor, yeni teknik direktörünü belirlemek için de çalışmalara başladı. Özalan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'in ismi ön plana çıktı.
Özdilek kariyeri hakkında neler söylüyor?
Önceki günlerde Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında kariyeriyle ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Özdilek, gelecek tekliflere sıcak baktığını söyledi.
11 aydır takım çalıştırmadığını söyleyen Mehmet Özdilek, "Bu dönemde Türk futbolu ve Avrupa'yı yakından takip ettim. Ailem ile vakit geçirdim. Bundan sonra gelecek teklifleri değerlendirip bir karar vereceğiz. Bu benim mesleğim. Bunun için yoğun mesai harcıyorum" diyerek yeni tekliflere yeşil ışık yakmıştı.
Teknik adamlık kariyerine Malatyaspor'da başlayan Özdilek, ardından Türkiye Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptı. Sırasıyla Antalyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Kayseri Erciyesspor'u çalıştıran 50 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, son olarak Gençlerbirliği'nde çalışmıştı.
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- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
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