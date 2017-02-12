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Hasan Kabze'nin gol hasreti bitti!
12 Şubat 2017 , 22:39
TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'un Altınordu'yu ağırladığı maç, deplasman ekibinin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Karşılaşmada fileleri iki kere havalandıran Altınordu'nun yeni transferi Hasan Kabze, 116 gün sonra resmi bir karşılaşmada gol atmış oldu.
Hasan Kabze'nin son resmi golü 26 Ekim 2016'da Sivasspor formasıyla Bugsaşspor'a karşıydı. (Türkiye Kupası)
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