Es Es resmen açıkladı!

İlk olarak Ajansspor.com'un duyurduğu haber resmiyet kazandı, Eskişehirspor, teknik direktör Alpay Özalan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Açıklama şöyle:

“Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla Teknik Direktörümüz Sayın Alpay Özalan'ın sözleşmesi karşılıklı görüşülerek fesh edilmiştir. Sayın Özalan'a ve Yardımcı Hocalarımıza, Sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz“