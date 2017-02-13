TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Altınordu'nun 2 golünü atan Hasan Kabze, birbirlerini tanıdıklarını ve her geçen gün daha iyi bir konuma geldiklerini bildirdi.

Hasan Kabze, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 7 hafta sonra aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti. Bandırmaspor müsabakasıyla yaklaşık 5 ay sonra bir karşılaşmaya çıktığını vurgulayan Hasan, şunları kaydetti:

"Böylesine kritik bir karşılaşmada forma giymek ve 2 gol atmak iyi bir başlangıç yapmamı sağladı. Bu nedenle formamı babama hediye ettim. Henüz takıma alışma dönemindeyim. Birbirimizi tanıyor ve her geçen gün daha iyi bir konuma geliyoruz. Bandırmaspor karşısındaki galibiyet, bu süreci hızlandıracağı için bizim için çok değerli. Özellikle ilk 45 dakikadaki futbolumuz tatmin edici bir düzeydeydi. İkinci 45 dakikada ise genç bir ekip olmanın verdiği heyecanla geriye yaslandık ama her şeye rağmen kazanmak çok güzel."

Bu sezon Sivasspor formasıyla kupada 1 golü bulunan Hasan Kabze, ligde ilk gollerini Bandırmaspor karşısında buldu.