"Bu aşkın kahramanı sensin" kampanyası tanıtıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a ekonomik destek vermek amacıyla organize edilen "Bu aşkın kahramanı sensin" kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılan kampanyanın tanıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, telekonferansla katıldı.

Bakan Kılıç, yaptığı konuşmada, Hatay'daki terör operasyonunda Samsunlu bir askerin şehit olduğunu hatırlatarak Samsunlulara ve şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Kampanyaya destek verecek olan tüm Samsun sevdalılarına teşekkür eden Kılıç, Samsunspor'un kent için en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı

Samsunluları takıma sahip çıkmaya çağıran Kılıç, şunları kaydetti:

"Herkesin elini taşın altına koyması ve Samsunspor'un önümüzdeki dönem içerisinde daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çaba sarf etmesi gerekir. Samsunlular takımına sahip çıkıp bundan sonraki tüm maçlarda stadyumu doldurarak takımına destek verecektir. Şehrin, takımına sahip çıktığı zaman büyük başarılar elde edildiğini biliyoruz ve bunu daha önce gördük. Dolayısıyla bugüne kadar Samsunlu olarak, Samsun milletvekili olarak bir hemşehriniz olarak elimizden gelen desteği Samsunsporumuza verdik. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tüm spor camiasının ve tüm futbol takımlarının başarılı olması için çalıştıklarına işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Şehrimizin, memleketimizin takımının tabi ki bizim için ayrı bir yeri var. Benim bir hemşehriniz olarak sizlerden ricam, stadyumları doldurarak takımınıza destek olmanız ve Samsunspor'un geçmişteki o parlak günlere tekrar dönmesi için çaba sarf etmeniz. İnanıyorum ki, Samsunlular el ele verdiklerinde, birlik ve beraberlik içinde olduklarında başarı gelecektir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise, "Bu aşkın kahramanı sizsiniz, Samsunspor taraftarları. Samsunlu olmak tarih yazmaktır. Samsunlu olmak aradan 28 yıl geçmesine rağmen yaşanan o acı trafik kazasını unutmamak demektir. Bugün bir milat olsun. Bugün sadece 155 bin forma satmak değil, Samsunumuzun birleştirici gücü olsun. Bugün takımınıza sahip çıkma günü. Bu takım yalnızca bu şehrin markası değil, bu takım bu şehrin sevdasıdır." ifadesini kullandı.

Samsun Valisi İbrahim Şahin de Samsunspor'un yeniden Spor Toto Süper Lig'e çıkması gerektiğini vurguladı.

Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu ise Samsunspor'a destek veren taraftarlara ve Atakum Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Konuşmanın ardından kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri toplu halde yaklaşık 30 bin forma satın aldı. Kampanyanın 30 Mayıs'a kadar devam edeceği kampanya çerçevesinde 155 bin adet formanın satılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bu arada formaların 55 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.