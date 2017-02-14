- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Özalan: "Başarısız olduğum için gönderilmedim"
14 Şubat 2017 , 15:06
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da yönetimin aldığı kararla dün sözleşmesi feshedilen teknik direktör Alpay Özalan, takımdan sportif başarısızlık nedeniyle gönderilmediğini ifade etti.
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Eskişehir Şubesinin davetlisi olarak Eskişehir Gazeteciler Cemiyetine gelen Özalan, burada konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin bir referandum sürecinden geçtiğini ve herkesin demokratik bir şekilde düşüncesini söylediğini ifade eden Özalan, şöyle devam etti:
"Biz de söyledik. Referandumda da safımız belli. Bizim dik duruşumuz budur. Takım olarak zor zamanlarda başarılı olduk. İyi, karakterli ve kaliteli futbolculara sahibim. Bu takım şampiyon olacaktır. Sezon başlarken buradaki sıkıntıları ben yapmadım. Kulübün finansal sıkıntılarını herkes iyi biliyor. Sağ olsun oyuncularımız bunları hiçbir zaman söz konusu edip performans düşüklüğü yapmadı. Referandum sürecinde düşüncelerimi söyledikten sonra benim üzerime özellikle sosyal medyada bir linç girişimi kampanyası başlatıldı."
Ligin 20. haftasındaki Manisaspor maçından bir hafta önce, aleyhinde tezahüratlar yapılacağını bildiğini aktaran Özalan, "Böyle organizasyonlar içinde bazı teşkilatlar vardı. Düşüncelerimi özgürce söylemekten hiçbir zaman kaçmam. Yönetim kurulu ayrılmamız yönünde karar aldı. Biz de saygıyla karşıladık. Gönderilme kararımda sportif başarısızlık söz konusu değildir. Gidişimizin neden olduğunu herkes çok iyi biliyor." şeklinde konuştu.
Göztepe maçında takımı sahadan kendisinin çektiğine yönelik algı olduğunu ifade eden Özalan, sanılanın aksine Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ın talimatını yerine getirdiğini sözlerine ekledi.
Alpay Özalan, 27 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, referandumda "Evet" oyu kullanacağını açıklamıştı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar