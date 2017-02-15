Adana Demirspor çıkışını sürdürmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, 18 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Altınordu maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta 4-1 yendikleri Büyükşehir Gaziantepspor maçında, kalelerinde çok fazla pozisyon gördüklerini, buna çözüm üretmeleri gerektiğini belirtti.

Devre arasında Leroy George, Tiago Bezerra ve Alican Karadağ gibi hücumu düşünen isimleri kadrolarına kattıklarını anımsatan İpekoğlu, "Top rakipteyken ofansif anlamda katkı sunan oyuncularımızın da yapacağı şeyler olacak. Çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Bu maçta takım savunması anlamında sıkıntılar yaşadık. Umarım bundan sonraki maçlarda yaşamayız." diye konuştu.

İpekoğlu, takım savunmasını iyi yapmaları konusunda çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hücum hattındaki oyuncularımızla bunu başarabilirsek maçları çok daha rahat kazanabiliriz. Altınordu maçında bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Her zaman bu kadar şanslı olamayız. Altınordu ligin en genç ve dinamik takımı. Ayrıca Hasan Kabze ve Beykan Şimşek gibi tecrübeli oyuncuları devre arasında kadrosuna katarak hücum yönü zenginleşmiş bir takımla oynayacağız. Ligde kolay maç yok. Zor bir 90 dakika olacak bizim. Altınordu maçını da alarak çıkışımızı sürdürüp yolumuza emin adımlarla devam etmeyi hedefliyoruz."