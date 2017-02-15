İsmail Haktan'dan flaş açıklamalar!

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un deneyimli oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Gündeme dair açıklamalarda bulunan İsmail Haktan, "TFF 1. Lig'de ne yazık ki en büyük problem teknik direktör problemleri. Sık değişim yaşanması oyuncuları direkt etkiliyor. Devre arası transfer döneminde benim için herkes problemli futbolcu diyordu. Kulüplerimizin bu noktada kendilerine bakması lazım, hocaların kendilerine bakması lazım. Herkesin sözlerini tutması lazım. Günü gününe ödemeleri ya da diğer şeyleri. Hocalarımıza ve yöneticilerimize soruyorum burada tüm suç oyuncuların mı? Hocaların egolarını yenmesi lazım. Şu anda Sait Karafırtınalar hocayla çalışıyorum, egosunu yenmiş bir insan. Örneğin; ben bugün sevgilimle kavga ettim, hocama derdimi anlatsam bana "Hadi oğlum izinlisin" diyebiliyor.

Devre arası 3-4 takıma transferim var herkese kötü referans veriliyor. Hayırdır biz kimin ekmeğiyle oynamışız? Bizim ekmeğimizle oynuyorlar. Transfer dönemi önümü kestiler.Doğru söyledik diye mi sıkıntı yaşadık? Bu çok büyük bir terbiyesizlik. Denizlispor'da oynarken, Boluspor deplasmanına gidiyoruz kuruş para almadık. Yabancılar parasını alamadığı için biz gelmeyeceğiz diyorlar. Onlar parasını isterken profesyonel oluyor, biz TFF'ye gittiğimizde neden suçlu oluyoruz? Böyle bir terbiyesizlik yok" diye konuştu.

"GİRESUNSPOR VE GÖZTEPE MAÇLARINI KAZANACAĞIZ"

Bu hafta oynanacak olan Giresnspor maçıyla ilgili olarak ise Odabaşı, "Allah'ın izniyle giresunspor maçını kazanacağız. Ben sarı kart cezalısıyım, arkadaşlarıma güveniyorum. Benim eksikliğimi aratmayacağını düşünüyorum. İnşallah serimiz devam edecek Giresun'u da yeneceğiz, Göztepe'yi de. Takımımızda arkadaşlık ortamı harika" ifadelerini kullandı.

Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.