"İyi bir karşılaşma izlettireceğiz"

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 19 Şubat Pazar günü sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Balıkesirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında sakatlanan Oğuzhan Çapar, takımdan ayrı çalıştı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas organizasyonunun ardından taktik çalışması yaptı.

İdmandan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, Göztepe deplasmanında aldıkları bir puanın oyuncularına moral olduğunu söyledi.

Göztepe karşısında son dönemdeki en iyi oyunlarından birini ortaya koyduklarını aktaran Cangök, şunları kaydetti: "1-2 basit bireysel hatanın haricinde takım halinde iyi oynadığımız bir maçtı. Üç puanı fazlasıyla hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, fakat bir puanla ayrıldık. Daha önce iyi oynadığımız maçlar da oldu ama bu müsabakada iyi mücadeleyi de ekledik. Daha fazla yardımlaştık. Hep birlikte hareket ederek oynadığımızda iyi sonuçlar alabiliriz."

"Derbiyi kazanmak istiyoruz"

Can Cangök, pazar günü derbide Bandırmaspor'u ağırlayacaklarını hatırlatarak, taraftarlarının da desteğiyle rakiplerini mağlup etmek istediklerini belirtti.

Derbide galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflediklerini dile getiren Cangök, şöyle konuştu:

"İyi bir derbi olacak. Kazanmak istiyoruz. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz. Oyuncularımız bunu hak ediyor. Taraftar desteğine de fazlasıyla ihtiyacımız var. Seyircilerimize iyi bir karşılaşma izlettireceğiz, bu konuda şüpheleri olmasın. Bandırmaspor maçını kazanıp alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmak istiyoruz."