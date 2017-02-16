Denizli: ''Sezon sonunda inşallah bu adımları...''

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un anlaşma sağladığı teknik direktör Mustafa Denizli için imza töreni düzenlendi.

Denizli'nin imza töreninde öne çıkan açıklamaları ise şu şekilde:

Denizli, "Bugün birlikteliğe adım attık. Sezon sonunda inşallah bu adımları düşündüğümüz yere taşıyacağız. TFF 1. Lig zorlu bir lig. Hem görev yaptığım hem de takip ettiğim için biliyorum. TRT'nin verdiği bütün maçları izlemeye çalıştım. Benden önce burada çok değerli bir talebem görev yaptı. Beni defalarca maçlara davet etti ama bir türlü nasip olmadı. Alpay ayrıldıktan sonra aradım, geçmiş olsun demek için ama telefonları kapalıydu. Dün de buluşacaktık ama olmadı. Ama bütün ömür boyu yine eskisi gibi görüşeceğiz. Ona şahsen bu kulübe kattıkları için teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığımda futbolun içinde her şeyi yaşadım diyebilirim. Sevinçler, hüzünler, burada da yenileri ilave olacaktır. Belki de yaşamadığım şeyler burada olacaktır. Bunlara hep beraber tanıklık edeceğiz. Sizler inandığınız için ben inandığım için bugün buradayız. Taraftarımızın burada bu sıcak duygularına teşekkür ediyorum. Sizin bu ilginize ve sevginize layık olmak için elimde gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sonunda da düşündüklerimizi gerçekleştireceğiz. Bu saatten itibaren görevimiz başlamıştır. İnşallah hep düşündüğümüz gibi devam eder." ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor taraftarlarının Mustafa Denizli için yaptığı, 'dönelim eski günlere' bestesine de Mustafa Denizli, 'inşallah' olarak yanıt verdi.