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Denizli'nin ekibi belli oldu!

Tarih16 Şubat 2017 , 21:30

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Denizli'nin ekibi belli oldu!

AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da Alpay Özalan ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli getirildi. Kırmızı Şimşekler Denizli ile bugün resmi sözleşme imzaladı. 

Mustafa Denizli'nin göreve başlamasının ardından teknik ekibi belli oldu. Kurt hocanın ekibinde eski talebelerinden Mehmet Aurelio ve Mustafa Doğan  yer aldı. Aurelio geçtiğimiz sezon Göztepe takımında kısa süreli teknik adam görevini üstlenirken, bu sezon ise Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın ekibinde yer almıştı. 

 

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