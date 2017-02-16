- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Denizli'nin ekibi belli oldu!
16 Şubat 2017 , 21:30
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da Alpay Özalan ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli getirildi. Kırmızı Şimşekler Denizli ile bugün resmi sözleşme imzaladı.
Mustafa Denizli'nin göreve başlamasının ardından teknik ekibi belli oldu. Kurt hocanın ekibinde eski talebelerinden Mehmet Aurelio ve Mustafa Doğan yer aldı. Aurelio geçtiğimiz sezon Göztepe takımında kısa süreli teknik adam görevini üstlenirken, bu sezon ise Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın ekibinde yer almıştı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller