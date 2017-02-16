Mustafa Denizli ilk idmanına çıktı..

Eskişehirspor, TFF 1 .Lig'in 21. haftasında yapacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Yeni teknik direktör Mustafa Denizli de Eskişehirspor'un başında ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yaklaşık 90 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun ile devam eden antrenman, taktik oyun ile son buldu.