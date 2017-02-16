- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Mustafa Denizli ilk idmanına çıktı..
16 Şubat 2017 , 18:10
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
Eskişehirspor, TFF 1 .Lig'in 21. haftasında yapacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti.
Yeni teknik direktör Mustafa Denizli de Eskişehirspor'un başında ilk idmanına çıktı.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yaklaşık 90 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun ile devam eden antrenman, taktik oyun ile son buldu.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller