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"Sivasspor maçı çok önemli"
16 Şubat 2017 , 20:34
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- Denizlispor
Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, hedeflerini belirlemeleri açısından Sivasspor maçının çok önemli olduğu söyledi.
Ligin 21. haftasında 20 Şubat Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek yeşil-siyahlı takım, maçın hazırlıklarını Denizli Atatürk Stadı'nda sürdürdü.
Teknik direktör Tandoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top çalışması yaptı.
Sivasspor maçının kolay maç olmayacağını dile getiren Tandoğan, şunları kaydetti:
"Rakibimiz, önde pres yapan, sürekli karşı rakibi zorlayan, hatalardan pozisyon oluşturmaya çalışan bir takım görüntüsü içerisinde. İstikrarlı bir gidişleri var. Bu maç bizim için ne kadar değerli ise onlar için de çok değerli. Kendi evimizde oynayacağız, bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Oynadığımız dört maçın 3'ünü deplasmanda oynamıştık. Şimdi dört maçın 3'ünü kendi sahamızda oynayacağız. Hedefimizi belirlememiz açısından Sivasspor maçı çok önemli. Seyircilerimize keyif veren maç izletmek istiyoruz. Amacımız elbette kazanmak."
Denizlispor'un defans oyuncusu Cenk Güvenç ise geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-1'lik mağlubiyetin insanları yanılttığını belirterek, "Maç içerisinde kontrolün bizde olduğu zamanlar var. O yüzden skor yanıltıyor insanları. 3-1'lik mağlubiyet alacak kadar kötü oynamadık. Aldığımız mağlubiyeti evimizde taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak, Sivasspor karşısında telafi etmeye çalışacağız. Sivasspor da ligin kaliteli takımlarından ama biz taraftarımızın desteğiyle mutlak 3 puan almak istiyoruz." diye konuştu.
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