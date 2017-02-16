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TFF 1. Lig 21. hafta yayın programı

Tarih16 Şubat 2017 , 21:51

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TFF 1. Lig 21. hafta yayın programı

TFF 1. Lig'de 21. haftanın yayın programı belli.

Yarın:

18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu (TRT Spor)

18 Şubat Cumartesi: 

13.00 Manisaspor-Giresunspor (TRT Spor)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (TRT Türk)

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (TRT Spor)

19 Şubat Pazar:

13.00 Boluspor-Ümraniyespor (TRT Avaz)

16.00 Elazığspor-Eskişehirspor (TRT Avaz)

18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor  (TRT Spor)

20 Şubat Pazartesi:

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor (TRT Kürdi)

18.30 Denizlispor-Sivasspor (TRT Türk)

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