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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
16 Şubat 2017 , 13:07
TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu: Tolga Özkalfa
18 Şubat Cumartesi:
13.00 Manisaspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Altınordu-Adana Demirspor: Ali Şansalan
18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe: Bülent Birincioğlu
19 Şubat Pazar:
13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar
16.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler
18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
20 Şubat Pazartesi:
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Denizlispor-Sivasspor: Koray Gençerler
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