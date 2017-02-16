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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Tarih16 Şubat 2017 , 13:07

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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu: Tolga Özkalfa 

18 Şubat Cumartesi: 

13.00 Manisaspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Altınordu-Adana Demirspor: Ali Şansalan

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe: Bülent Birincioğlu

19 Şubat Pazar:

13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar

16.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler 

18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka 

20 Şubat Pazartesi:

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Denizlispor-Sivasspor: Koray Gençerler

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