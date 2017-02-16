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TFF 1. Lig'de zorlu hafta!
16 Şubat 2017 , 10:42
TFF 1. Lig'in 21. haftası yarın Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak.
Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 18.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu (Samsun 19 Mayıs)
18 Şubat Cumartesi:
13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)
18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)
19 Şubat Pazar:
13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
16.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)
18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
20 Şubat Pazartesi:
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Gaziantep Arena)
18.30 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)
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