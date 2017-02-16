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Uçar: "Puana şiddetle ihtiyacımız var"!
16 Şubat 2017 , 17:00
- Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar:
- "Puana şiddetle ihtiyacımız olan bir maç. Derbi olması ayrıca maçın önemini ikiye katlıyor
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Feyyaz Uçar, 19 Şubat Pazar günü oynayacaklar 21. hafta maçında Balıkesirspor'u mağlup etmek istediklerini söyledi.
Bandırmaspor Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, Balıkesir derbisini ilişkin, "Puana şiddetle ihtiyacımız olan bir maç. Derbi olması ayrıca maçın önemini ikiye katlıyor." dedi.
Balıkesir'in iki takımının karşılaşmasının sporseverleri de heyecanlandırdığını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:
"Son dört maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Tam milat olabilecek bir maç. İlk kez Balıkesirspor derbisinde olacağım. Daha önce birçok derbide yer aldım, futbolculuğumda, teknik adamlığımda. Biraz sakin olmak, kararlı olmak, heyecana kapılmamak, kazanmak için önemli anahtarlardır. Özellikle bu maçta tecrübemizi, tecrübeli oyuncularımızın sahaya koyacağı yeteneği doğru kullanarak karşılaşmayı kazanmaya gideceğiz. Güzel bir maç olacak."
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