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1. Lig'de 22, 23, ve 24. haftanın programı belli oldu
17 Şubat 2017 , 19:47
TFF 1. Lig'de 22, 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22, 23 ve 24. haftanın maç programı şöyle:
22. hafta:
24 Şubat Cuma:
18.30 Giresunspor-Elazığspor (Giresun Atatürk)
25 Şubat Cumartesi:
13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
18.30 Göztepe-Manisaspor (Bornova)
26 Şubat Pazar:
13.00 Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Yeni 4 Eylül)
13.00 Samsunspor-Boluspor (Samsun 19 Mayıs)
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir)
18.30 Yeni Malatyaspor-Altınordu (Stat daha sonra açıklanacak)
27 Şubat Pazartesi:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Denizlispor (Mersin)
23. hafta:
3 Mart Cuma:
18.30 Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP Arena)
4 Mart Cumartesi:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
16.00 Elazığspor-Göztepe (Elazığ Atatürk)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu (Gaziantep)
5 Mart Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Stat daha sonra açıklanacak)
13.00 Denizlispor-Samsuspor (Denizli Atatürk)
16.00 Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Manisaspor-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)
6 Mart Pazartesi:
18.30 Altınordu-Sivasspor (Bornova)
24. hafta:
10 Mart Cuma:
18.30 Göztepe-Ümraniyespor (Bornova)
11 Mart Cumartesi:
13.00 Samsunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)
16.00 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (Stat daha sonra açıklanacak)
12 Mart Pazar:
13.00 Giresunspor-Eskişehirspor
13.00 Bandırmaspor-Elazığspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)
18.30 Adana Demirspor-Manisaspor (5 Ocak Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi:
18.30 Sivasspor-Balıkesirspor (Yeni 4 Eylül)
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