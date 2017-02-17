TFF 1. Lig'in 21. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki ekip karşı kaşıya geldi. Samsunspor'un sahasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırladığı mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Yardımcı Antrenörü İlker Püren, "Biz şehir ve takım olarak bugün buradan galibiyetle ayrılmak istedik. Son haftalarda yüksek mücadele ve oyun kalitesi gösteriyoruz fakat Evkur sadece Yeni Malatyaspor maçından galibiyetle ayrıldık. 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımız mücadele azmine girdiler. Ligimizde zayıf ve kötü takım diye bir şey yok. Bu akşamki maç sanki zirve mücadelesi gibi oldu. Son haftalarda sergilediğimiz futbolla geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

Teknik Direktör Osman Özköylü'nün cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Püren, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Mersin İdmanyurdu karşısına 3 puan için çıktıklarını ancak, saha içinde hiç beklemedikleri durumlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Maçın 18. dakikasında Ousmane N'Diaye'nin kırmızı kart görmesinin oyun planlarını tamamen değiştirdiğine dikkati çeken Püren, şöyle konuştu:

"Sonuç görünüşte mutsuz etse de bir kişi eksik kalmamıza rağmen beraberliği yakalamamız sevindiricidir. Haftalardır iyi oynuyoruz. Bunu bir türlü sonuca yansıtamıyoruz. 1-0 geriye düştükten sonra ve 1 kişi eksikken aslında çok daha iyi oyun ortaya koyduk. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Bundan sonraki maçlarda 11'e 11 iken o riskleri alıp çok daha pozitif ve kaliteli oyun ortaya koyacağız."

Püren, ilerleyen haftalarda peş peşe 3 veya 4 maç kazanmaları halinde psikolojik sorunun biteceğini ve çok daha rahat oyun ortaya koyabileceklerini ifade etti.