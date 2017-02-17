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Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık''
17 Şubat 2017 , 21:10
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Samsunspor kendi sahasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Mersin İdman Yurdu Teknik Sorumlusu Memduh Özbalta, "Buraya gelmeden önce maçın önemini biliyorduk. Buraya puan ya da puanlar için geldik. Devreye önde girseydik 3 puanla sahadan ayrılabilirdik. Genç takım olduğumuz için oyuncularım taraftar baskısını kaldıramadı. Lige tutunmak için mücadele ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve şehrin iş adamlarından destek bekliyoruz" diye konuştu.
Samsun'a 3 puan için geldiklerini vurgulayan Özbalta, "Buradan alacağımız 3 puan bizi kümede bırakır, diye düşünüyorduk. 3 puan olmazsa bile en az 1 puan için buraya geldik. Bunu da sahanın içinde gösterdik. Golü de bulduk, ilk yarıyı 1-0 önde kapatsaydık maçı kazanabilirdik ama son dakikada golü yedik. Rakip takımın seyircisinin baskısını bizim genç takımımız kaldıramadı. Buna rağmen tüm oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. " değerlendirmesinde bulundu.
Özbalta, Mersin Valisi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na çağrıda bulunarak, oyuncuların sahada her türlü mücadeleyi verdiğini onların da kendilerine destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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