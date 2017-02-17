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Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü
17 Şubat 2017 , 21:27
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor, Mersin İdmanyurdu ile 19 Mayıs stadyumunda karşılaştı.
Mersin İdmanyurdu'nda Sinan Kaloğlu oyundan alındıktan 4 dakika sonra yedek kulübesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Sinan Kaloğlu'nun kırmızı kart görmesinin ardından sahaya bazı Samsunsporlu taraftarlar atladı. Mersin İdmanyurdu yedek kulübesine doğru yönelen taraftarları polis ve güvenlik görevlileri engelledi. Taraftarlarla tartışan Sinan Kaloğlu'nun ağzını takım arkadaşları kapattı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
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