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Samsun'da kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki ekip karşı kaşıya geldi. Samsunspor'un sahasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırladığı mücadele 1-1 sonuçlandı.

Tarih17 Şubat 2017 , 20:27

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Samsun'da kazanan çıkmadı!

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