Eskişehir'de jeneratör krizi!

Eskişehir’in Yeni Atatürk Stadı, 27 Mart’taki Türkiye-Moldova hazırlık maçına ev sahipliği yapacaktı. Ancak statta jeneratör krizi yaşanması işi tehlikeye soktu.



Talimatlar gereği statlarda iki jeneratör bulunması gerekiyor, fakat Eskişehir’de 1 adet var.



İnşaatı yapan firma ile bu konuda anlaşmazlık yaşandığı belirtilirken, Eskişehirspor TFF 1.Lig’deki iç saha maçlarını da aydınlatmayla ilgili yaşanabilecek problemden dolayı gündüz oynuyor.