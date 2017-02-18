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Eskişehir'de jeneratör krizi!
18 Şubat 2017 , 09:43
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
Eskişehir’in Yeni Atatürk Stadı, 27 Mart’taki Türkiye-Moldova hazırlık maçına ev sahipliği yapacaktı. Ancak statta jeneratör krizi yaşanması işi tehlikeye soktu.
Talimatlar gereği statlarda iki jeneratör bulunması gerekiyor, fakat Eskişehir’de 1 adet var.
İnşaatı yapan firma ile bu konuda anlaşmazlık yaşandığı belirtilirken, Eskişehirspor TFF 1.Lig’deki iç saha maçlarını da aydınlatmayla ilgili yaşanabilecek problemden dolayı gündüz oynuyor.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
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