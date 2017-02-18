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Eskişehir'de jeneratör krizi!

Tarih18 Şubat 2017 , 09:43

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Eskişehir'de jeneratör krizi!

Eskişehir’in Yeni Atatürk Stadı, 27 Mart’taki Türkiye-Moldova hazırlık maçına ev sahipliği yapacaktı. Ancak statta jeneratör krizi yaşanması işi tehlikeye soktu.

Talimatlar gereği statlarda iki jeneratör bulunması gerekiyor, fakat Eskişehir’de 1 adet var.

İnşaatı yapan firma ile bu konuda anlaşmazlık yaşandığı belirtilirken, Eskişehirspor TFF 1.Lig’deki iç saha maçlarını da aydınlatmayla ilgili yaşanabilecek problemden dolayı gündüz oynuyor. 

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