Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Giresunspor deplasmanda güldü!

Tarih18 Şubat 2017 , 14:49

Yorum
Giresunspor deplasmanda güldü!

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Manisaspor ile Giresunspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. 
Müsabaka Giresunspor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Manisaspor: 1 - Giresunspor: 2


Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan (Dk. 86 Savaş Yılmaz), Metin Yüksel, Mikic, Erman Bulucu, Dimov, Sebaihi (Dk. 57 Ozan Sol), Perovic (Dk. 71 Mertan Caner Öztürk), Ufuk Budak, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 74 Isaac), Özgür Can Özcan (Dk. 85 Rızvan Şahin), Nascimento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Dilaver Güçlü (Dk. 57 Jones), Hüsamettin Tut

Goller: Dk. 21 Recep Aydın, Dk. 29 Özgür Can Özcan (Penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 36 Bahattin Köse (Manisaspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Jones (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Metin Yüksel, Dk. 28 Dimov, Dk. 49 Sebaihi, Dk. 81 Gökhan Sazdağı (Manisaspor), Dk. 90 Dimitriadis (Giresunspor)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri