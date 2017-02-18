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Giresunspor deplasmanda güldü!
18 Şubat 2017 , 14:49
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
- Manisaspor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Manisaspor ile Giresunspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.
Müsabaka Giresunspor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
Manisaspor: 1 - Giresunspor: 2
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan (Dk. 86 Savaş Yılmaz), Metin Yüksel, Mikic, Erman Bulucu, Dimov, Sebaihi (Dk. 57 Ozan Sol), Perovic (Dk. 71 Mertan Caner Öztürk), Ufuk Budak, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 74 Isaac), Özgür Can Özcan (Dk. 85 Rızvan Şahin), Nascimento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Dilaver Güçlü (Dk. 57 Jones), Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 21 Recep Aydın, Dk. 29 Özgür Can Özcan (Penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 36 Bahattin Köse (Manisaspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Jones (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Metin Yüksel, Dk. 28 Dimov, Dk. 49 Sebaihi, Dk. 81 Gökhan Sazdağı (Manisaspor), Dk. 90 Dimitriadis (Giresunspor)
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
- Manisaspor
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