İldiz'den galibiyet yorumu!

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Zor bir müsabaka olacağını bildiklerini vurgulayan İldiz, "Sezonun ikinci yarısına başlarken iyi bir gidişatımız vardı. Manisaspor da iyi bir çıkış yakalamıştı. Son 2 hafta çok spekülatif puanlar almışlardı." açıklamasında bulundu.

Maça iki takımın da dengeli başladığını ifade eden İldiz, "Oyunu 2-0'a getirdikten sonra kendi hatamızdan gol yedik. Bu, takımın moralini biraz bozdu. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler vardı. Son dönemde en zorlandığımız maçlardan birini kazanmayı bildik. Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Manisaspor da iyi bir takım oluşturdu. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." şeklinde konuştu.