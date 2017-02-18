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TFF 1. Lig'de günün programı

Tarih18 Şubat 2017 , 00:21

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TFF 1. Lig'de günün programı

TFF 1. Lig'de 21. haftanın yayın programı belli oldu.

Günün Yayın Programı

18 Şubat Cumartesi: 

13.00 Manisaspor-Giresunspor (TRT Spor)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (TRT Spor)

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (TRT Spor)

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