Bandırmaspor'da Feyyaz Uçar ayrılıyor!

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TFF 1. Lig'de Balıkesirspor ile Bandırmaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Balıkesirspor, Burak Çalık (19' ve 37')Bekamenga'nın (26've 70') kaydettikleri golle Bandırmaspor karşısında 4-0 önde! (Maç devam ediyor)

Karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik direktörü Feyyaz Uçar'ın istifa edeceği, maç öncesinde bu kararını yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi. İsmail Ertekin'in ardından 10. haftada göreve başlayan Uçar, Bandırmaspor takımının başında çıktığı 12 karşılaşmada; 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 5 mağlubiyet elde etti. Bandırma ekibi 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

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