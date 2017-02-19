Feyyaz Uçar Dönemi resmen sona erdi!

AJANSSPOR-

TFF 1 Lig 21. haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda Balıkesirspor, Bandırmaspor ile karşılaştı. Balıkesirspor, derbide Bandırmaspor'u Burak Çalık (2), Bekamenga (2) ve Foxi'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar: "Şu an itibariyle görevimden istifa ediyorum. Bandırmaspor yönetiminin önünü açmak için istifa ediyorum. Hafta içerisinde yardımcılarımdan birisini istemediler, diğer yardımcılarımla görüştüm ve şu an itibariyle görevimden ayrılıyorum. Sonuç ne olursa olsun ayrılacaktım" diye konuştu.



