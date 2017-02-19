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Şanlıurfaspor ve Göztepe puanları paylaştı!
19 Şubat 2017 , 00:24
Şanlıurfaspor: 2- Göztepe: 2
Stat: GAP Arena
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 81 Mertcan Çam), Marc, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Ndongala (Dk. 46 Halil Köçer), Batuhan Karadeniz (Dk. 32 Artun Akçakın), Cemil Adıcan, Şaban Özel
Göztepe: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun (Dk. 46 Mehmet Umut Nayır), Leo, Hakan Barış, Alexhander (Dk. 55 Sinan Özkan), Jahovic, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver (Dk. 81 Lokman Gör), Gençer Cansev, Tayfur Bingöl
Goller: Dk.33 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 57 Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), Dk. 90 (penaltıdan) ve Dk. 90+ 5 Mehmet Umut Nayır (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 90 Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Artun Akçakın, Dk. 85 Sinan Ören (Şanlıurfaspor), Dk. 37 Hakan Barış, Dk. 62 Gençer Cansev, Dk. 65 Jahovic, Dk. 67 Murat Akın, Dk. 79 Sinan Özkan (Göztepe)
TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Maç öncesi oyuncular sahaya "Terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.
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