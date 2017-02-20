TFF 1. Lig'de Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'un teknik sorumlusu Ferudun Şaban Yarkın, takımın temposunu bulduğunu, daha dinamik top oynadığını ama bunu neticeye yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Yarkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir maç olduğunu, ön bölgede çok gol pozisyonuna girdiklerini belirtti.

Tempoyu ellerine aldıkları zamanlarda hakemin takdir haklarını Sivasspor yönünde kullanmasının, hücumdaki etkilerini ve baskılarını engellediğini ifade eden Yarkın, şunları kaydetti: "Buna rağmen 2-2 iken bulduğumuz iki, üç pozisyonu değerlendiremedik. Artık Denizlispor temposunu buldu, daha dinamik top oynuyor. Ancak bunu neticeye yansıtmamız gerekiyor. Taraftarımızın coşkusu da takımı desteklemesi bizim için artı bir değerdi. Önümüzdeki haftalar güzel oyunumuzu neticeye yansıtmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."