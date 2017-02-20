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Buz'dan taraftara teşekkür..

Tarih20 Şubat 2017 , 22:38

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Buz'dan taraftara teşekkür..

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, iki takım açısından da çok önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Gaziantep deplasmanına Ferhat Kiraz ve Murat Akça gibi takım adına önemli oyunculardan yoksun geldiklerini hatırlatan Buz, "Futbolcularımız özverili oynayarak ve inanarak, sahadan galibiyetle ayrıldı. Burada bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maç bitimine kadar gerçekten hiç susmadılar. Onlara ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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