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Gekas attı, Sivas 3 puanı kaptı!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sivasspor karşılaşmayı Gekas'ın son dakikada attığı golle 3-2 kazandı. Sivasspor puanını 38'e yükseltirken, Denizlispor haftayı 26 puanda kapattı.

Tarih20 Şubat 2017 , 20:21

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Gekas attı, Sivas 3 puanı kaptı!

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