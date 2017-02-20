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Lider kaybetmedi!

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Gaziantepspor, Gaziantep Arena'da Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-Kırmızılılar 40 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı. (Detaylar birazdan)

Tarih20 Şubat 2017 , 20:11

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Lider kaybetmedi!
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