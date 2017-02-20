Şanlıurfaspor'da hakemlere tepki

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı İsmail Bağıban, "Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının bizi derinden üzdüğünü özellikle belirtmek istiyoruz." dedi.

Bağıban, GAP Vadisi Tesisleri'nde kulüp yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, takım aleyhine olduğunu düşündükleri hakem hatalarına değindi.

Şanlıurfaspor'a yapılan hatanın bütün şehri üzdüğünü ifade eden Bağıban, özellikle hafta sonu sahalarında oynadıkları Göztepe maçında haksızlığa uğradıklarını savundu.

Karşılaşmanın hakemi Bülent Birincioğlu'nun bariz hatalar yaptığını iddia eden Bağıban, şunları kaydetti:

"Göztepe maçında gerçekten haksızlığa uğradık. Aleyhimize verilen penaltının penaltı ile ilgisinin bulunmadığını düşünüyoruz. Futbolcumuza gösterilen kırmızı kartın yine haksız olduğunu herkes gördü. Biz kendimiz kronometre tuttuk ve verilen 6 dakikalık uzatmanın da yanlış olduğunu biliyoruz. Rakip teknik direktörünün hareketlerini görmeyen hakem bizim teknik direktörümüzün hareketlerini gördü ve kendisini tribüne gönderdi. Bunun da yanlış olduğunu düşünüyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sonucun değişmesinde en önemli etkenin de hocamızın tribüne gönderilmesi olduğunu biliyoruz. Rakibin çok sert oynamasına hakem göz yumdu. Biz ev sahibi miyiz rakip miyiz bir anlam veremedik. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının bizi derinden üzdüğünü özellikle söylemek istiyorum."

Hakem hatalarıyla daha önceki maçlarda da karşılaştıklarını ileri süren Bağıban, hakemlerden biraz daha duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti.

Futbolda her türlü sonucun olabileceğine inandıklarını belirten Bağıban, "Biz son dakikalarda yediğimiz golleri bahane etmiyoruz. Son dakikalarda çok sayıda gol de olabilir, bizim derdimiz hakemlerin yapmış olduğu bariz hatalardır. Bu hataların sonucunda puan kaybettik. Tüm camia bu durumdan etkilendi ve bizi perişan hale getirdi. Bize yapılan saha içindeki yanlışların da hesabını soracağız ve hakkımızı arayacağız. Gereken mercilerle gerekli görüşmelerimizi yapacağız. Biz futbolu sahada izlemek istiyoruz. Biz maç izlemek istiyoruz, amacımız kimseyle kavga etmek değil." değerlendirmesinde bulundu.