Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Denizlispor'u mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Futbol şansının kendilerinden yana olduğunu aktaran Bakkal, "Özellikle ikinci devredeki istekli oyunumuzla kazandık. Ancak oyunun geneline baktığınız zaman Denizlispor'un hakkını vermek gerekiyor. Bizim yolumuz belli, şampiyonluk. Bu yolda da az fire vermek istiyoruz. Hem camia hem de kulüp olarak Süper Lig'e ait olduğumuzu düşünüyorum. Bu yolda da bu galibiyetin kıymetini bilip, önümüzdeki haftalarda daha rahat galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.