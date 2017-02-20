Yücel İldiz'den iddialı açıklamalar!

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Giresunspor'a geliş hikayesinden bahseden Yücel İldiz, "Giresunspor ile anlaşırken İstanbul'da iki gün süren toplantılar yaptık. Bunun sonucunda Giresunspor'a geldim. Başkanımız Mustafa Bey, "Hocam biz hiç play-off oynayamadık, bunu bize yaptırabilir misin?" demişti. Bizde bu doğrultuda

göreve başladık, işimiz kolay değil. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Giresunspor söylediğini yapan bir kulüp. Başlangıçtan bu yana hedefimiz devam edecek" dedi.

"ŞEHİRDE İNANILMAZ BİR DESTEK VAR"

Devre arasında takıma dahil olan oyunculara değinen İldiz, "Devre arasında ufak tefek dokunuşlar yaptık. Yeni transferlerimizle birlikte zamanla onlar bizi tanıdı, biz onları tanıdık. Antremanın her dakikasında müsabakayı düşünmek çok önemli. Sahada nasıl futbol oynamamız gerektiğini bildiler. Anormal bir kadromuz yok, birbirimizi anlayan bir kadromuz var. İyi giderken eksiklerimizi görmek zorundayız.

Şu anda her şey iyi gidiyor. Ayaklarımızı sağlam basmak zorundayız. Yapmamız gereken tek şey çalışmak çalışmak çalışmak. Devre arasında yaptığımız transferlerde kulübümüz kendi imkanları doğrultusunda olan transferler. 3 tane oyuncu aldık. Isaac, Dilaver Güçlü ve Çağlar Birinci. Savunma için Çağlar'ı aldık. Arkadaşlarımızın maç eksiği vardı önce bunu gidermeye çalıştık, onlar bize yardımcı oldular.

Bunlarda bizim elimizi güçlendirdi. Şu an doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Şehirde inanılmaz bir destek var. Bizde onları temsil etmeye çalışacağız. Her maç çok zor bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.